EDP Renováveis assegura financiamento de 421 milhões de dólares nos EUA

A EDP Renováveis anunciou que assegurou 421 milhões de dólares (385,9 milhões de euros), através de um financiamento ‘tax equity’, em troca de um interesse económico em projetos eólicos ‘onshore’ de 405 megawatts (MW) nos EUA.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis refere que a operação foi feita através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, com o Bank of America, adiantando que os projetos estão localizados no Estado de Illinois e têm garantidos contratos de aquisição de energia de longo prazo.

“O financiamento dos projetos deverá acontecer próximo ao início da entrada em operação dos respetivos parques, o que é esperado ocorrer no último trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020”, lê-se no comunicado.

Os acordos de ‘tax equity’ permitem ao investidor usar os benefícios fiscais associados ao projeto.