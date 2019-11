Dois mortos e 23 detidos em operação policial no Rio de Janeiro

Uma mega operação da Polícia Civil brasileira contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro resultou em dois mortos, 23 detidos, e na apreensão de armas e estupefacientes, anunciaram na sexta-feira fontes oficias.

A operação, demoninada de “Cerberus”, envolveu cerca de 300 agentes policias, decorreu na favelas de Santa Lúcia, Rodrigues Alves e Parada Angélica, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Dois homens morreram após confrontos com os agentes, e 23 foram detidos e encaminhados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no município do Rio de Janeiro.

“A investigação demonstrou que, além do tráfico de drogas armado, a organização criminosa também fomentava a prática de roubos de cargas, roubos de veículos, a estabelecimentos comerciais, e a transeuntes, sempre com a finalidade de aumentar o lucro e permitir a continuidade dos domínios das diversas favelas de Duque de Caxias, bem como a expansão territorial de atuação da facção criminosa “Comando Vermelho””, disse a Polícia civil no seu ‘site.

A Polícia civil destacou ainda que o seu “trabalho de inteligência evidenciou a estratégia do tráfico de drogas no roubo de cargas com esquemas elaborados de distribuição, uma vez que a região investigada é rota de várias empresas de transporte”.