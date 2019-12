Dezassete civis mortos em ataque a mercado no norte do Iémen

Um ataque a um mercado na província de Saada, no norte do Iémen, matou na terça-feira 17 civis, indicou a ONU, condenando o terceiro ataque do género visando a localidade em apenas um mês.

O ataque contra o mercado Al-Raqw causou 17 mortos, entre os quais 12 migrantes etíopes, e feriu outras 12 pessoas, segundo a ONU que não precisou a origem da agressão.

A 22 e 27 de novembro, dois ataques atingiram aquele mercado de Saada, bastião dos rebeldes Houtis, causando cada um 10 mortos, entre os quais migrantes etíopes.

Os ataques ocorrem num período de calma relativa no Iémen, onde um conflito opõe desde meados de 2014 os rebeldes xiitas apoiados pelo Irão às forças governamentais ajudadas desde 2015 por uma coligação militar internacional dirigida pela Arábia Saudita.

Estes ataques “levantam questões preocupantes sobre o compromisso das partes em defenderem a lei humanitária internacional”, declarou na quarta-feira num comunicado a coordenadora humanitária da ONU no Iémen, Lise Grande.

“Qualquer ataque deste género é uma violação flagrante”, assinalou.

Segundo as Nações Unidas, 89 civis foram mortos ou feridos desde novembro em ataques visando o mesmo mercado em Saada.

A guerra no Iémen matou dezenas de milhares de pessoas, essencialmente civis, segundo diversas organizações humanitárias.

O conflito causou ainda milhões de deslocados e a pior crise humanitário no mundo, de acordo com a ONU.