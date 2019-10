Conhecidos os números do Euromilhões desta terça-feira, que contará com novo jackpot agora de 80 milhões de euros

Foi realizado há pouco o sorteio do concurso n.º 87 desta terça-feira do Euromilhões, com a extracção dos números 16 - 18 - 28 - 42 - 49, aos quais se juntam ainda as estrelas 5 - 10. Em causa estava um jackpot de 71 milhões de euros.

Nenhum apostador acertou nos números do concurso desta terça-feira do Euromilhões, pelo que na próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot de 80 milhões de euros.

Referência para um acertador com o segundo prémio, fora de Portugal, que amealhou um prémio de 950.560,77 euros. Com o terceiro prémio foram cinco os premiados, também fora de Portugal que irá arrecadar cada um cerca de 44 mil euros.