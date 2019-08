Bolívar soberano desvaloriza face ao euro 107,26% no último mês

O bolívar soberano (BsS), a moeda venezuelana, perdeu oficialmente 107,26% do seu valor, nos últimos 30 dias, face ao euro, segundo dados oficiais do Banco Central da Venezuela (BCV).

Segundo o BCV, o euro cotava-se hoje, localmente, a 22.683,38 BsS, enquanto que a 30 de julho último a mesma moeda cotava-se a 10.944,29 BsS.

Por outro lado, no mercado paralelo de divisas, o euro cotava-se hoje a 25.692,32 BsS, mais 88,3% que os 13.642,49 BsS de há um mês.

Atualmente, o salário mínimo mensal dos venezuelanos é de 40.000 BsS, que equivalem oficialmente a 1,76 euros.

Entretanto, há cada vez mais estabelecimentos comerciais, tanto em Caracas como no interior do país, a receberem pagamentos em moeda estrangeira, apesar de vigorar no país um sistema de controlo cambial que impede a livre obtenção local da moeda de outros países.

É também cada vez mais frequente ver-se os preços refletidos ou marcados em bolívares soberanos e em dólares americanos.