Autoridades venezuelanas detectaram 54 aeronaves norte-americanas nos últimos 30 dias

As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela anunciaram hoje que detetaram a presença de 54 aeronaves norte-americanas em trabalhos de exploração no espaço aéreo do país nos últimos 30 dias.

“Apenas durante este período de 30 dias podemos detetar mais de 54 aeronaves norte-americanas fazendo exploração no FIR de Maquetía (espaço de controlo aéreo de Maiquetía) e em outras áreas”, disse o comandante-chefe do Comando Estratégico Operacional das Forças (CEO-FANB).

Remígio Ceballos falava durante uma reunião do Estado Maior Conjunto militar durante a qual fez um balanço-geral dos Exercícios Militares Venezuela Soberania e Paz, que tiveram lugar entre 10 e 28 de setembro em várias regiões do país.

“Também na frente atlântica, um F3 [avião militar norte-americano] foi detetado a fazer exploração radioeletrónica”, frisou.

O responsável explicou que as aeronaves militares norte-americanas foram captadas através dos radares do Comando de Defesa Aeroespacial Integral (CODAI) das FANB.