Euro desce ligeiramente em dia de decisão da Fed sobre as taxas de juro

O euro desceu ontem ligeiramente, em dia de decisão da Reserva Federal americana (Fed) acerca das taxas de juro, mantendo-se no patamar dos 1,15 dólares.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1534 dólares, face aos 1,1540 dólares de terça-feira.

O euro subiu face à libra e desceu em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1537 dólares.

A Fed anunciou ontem a sua decisão em relação à política monetária e poderá subir os juros para tentar conter a inflação, com os analistas a apontarem para um aumento.

A inflação tem pairado sobre a política de taxas de juros do banco central ao longo do ano, com a taxa a ficar acima de 3%, impulsionada pela guerra dos EUA com o Irão e o seu impacto no fornecimento mundial de petróleo.

O conflito praticamente paralisou o estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo mundial antes do início das hostilidades, em fevereiro.

A subida nos preços do petróleo fez disparar o preço da gasolina e do gasóleo, afetando o orçamento das famílias tanto diretamente, nos combustíveis, como indiretamente, ao encarecer o transporte de mercadorias.

A Fed tem mantido a taxa de juro inalterada enquanto monitoriza a inflação, que está acima da sua meta de 2%, mas o mercado em Wall Street espera que exista pelo menos um aumento na taxa até o final do ano.

Taxas mais altas tornariam o crédito mais difícil de obter e desacelerariam o crescimento económico, o que poderia arrefecer a inflação.

No entanto, a Fed também enfrenta pressão do Presidente Donald Trump, que quer que o banco central reduza os juros, o que poderia impulsionar a economia, mas também agravar a inflação.

Divisas......................quarta-feira.................................terça-feira

Euro/dólar..................1,1534......................................1,1540

Euro/libra..................0,85791....................................0,85628

Euro/iene...................178,92........................................178,99

Dólar/iene...................155,12.......................................155,10