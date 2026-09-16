Euro desce ligeiramente em dia de decisão da Fed sobre as taxas de juro
O euro desceu ontem ligeiramente, em dia de decisão da Reserva Federal americana (Fed) acerca das taxas de juro, mantendo-se no patamar dos 1,15 dólares.
Pelas 18:00 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1534 dólares, face aos 1,1540 dólares de terça-feira.
O euro subiu face à libra e desceu em relação ao iene.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1537 dólares.
A Fed anunciou ontem a sua decisão em relação à política monetária e poderá subir os juros para tentar conter a inflação, com os analistas a apontarem para um aumento.
A inflação tem pairado sobre a política de taxas de juros do banco central ao longo do ano, com a taxa a ficar acima de 3%, impulsionada pela guerra dos EUA com o Irão e o seu impacto no fornecimento mundial de petróleo.
O conflito praticamente paralisou o estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo mundial antes do início das hostilidades, em fevereiro.
A subida nos preços do petróleo fez disparar o preço da gasolina e do gasóleo, afetando o orçamento das famílias tanto diretamente, nos combustíveis, como indiretamente, ao encarecer o transporte de mercadorias.
A Fed tem mantido a taxa de juro inalterada enquanto monitoriza a inflação, que está acima da sua meta de 2%, mas o mercado em Wall Street espera que exista pelo menos um aumento na taxa até o final do ano.
Taxas mais altas tornariam o crédito mais difícil de obter e desacelerariam o crescimento económico, o que poderia arrefecer a inflação.
No entanto, a Fed também enfrenta pressão do Presidente Donald Trump, que quer que o banco central reduza os juros, o que poderia impulsionar a economia, mas também agravar a inflação.
Divisas......................quarta-feira.................................terça-feira
Euro/dólar..................1,1534......................................1,1540
Euro/libra..................0,85791....................................0,85628
Euro/iene...................178,92........................................178,99
Dólar/iene...................155,12.......................................155,10