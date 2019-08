Messi ‘ultrapassa’ Ronaldo e vence prémio da UEFA para melhor golo em competições europeias

Numa votação promovida no sítio oficial da UEFA, os fãs do ‘desporto rei’ clicaram e decidiram que o melhor golo apontado em competições europeias, na temporada passada (2018/2019), foi o de Lionel Messi frente ao Liverpool, num livre directo cobrado de forma exímia em jogo alusivo à primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. O encontro viria a terminar com a vitória blaugrana, por 3-0.

Já Cristiano Ronaldo, que também figurava no lote de potenciais vencedores do prémio, quedou-se no 2.º lugar fruto do remate certeiro apontado frente ao Manchester United, no Allianz Stadium, decorria ainda a fase de grupos da Liga Milionária.

No terceiro posto ficou outro português. Danilo Pereira, que ao serviço da selecção nacional, em jogo de apuramento para o Euro2020, desferiu uma bomba que só parou no fundo da baliza da Sérvia.

Nani (Sporting), David Faupalla (Appolon), Enzo Millot (sub-17 de França), Sarr (Rennes), Rakitic (Barcelona), Katerina Svitkova (Slávia Praga) e Pedro Rodriguez (Chelsea) eram os restantes candidatos.