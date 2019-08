Madeirense João ‘Naza114’ Vieira jogou contra Piquet e Vidal num torneio de poker em Barcelona

O madeirense João ‘Naza114’ Vieira, conhecido jogador profissional de poker, esteve no passado fim-de-semana em Barcelona, a fim de participar numa prova integrada no PokerStars European Poker Tour (EPT).

O evento, que reúne os melhores jogadores de todo o Mundo da modalidade, contou com a presença do jovem natural da Madeira, que foi a uma Final Table’, onde se discutia o prémio máximo de 25 mil euros, juntamente com Piquet e Vidal, jogadores do Barcelona.

“Viemos com o Piquet e o Vidal para a FT [Final Table] para não ficarem com má imagem dos madeirenses”, brincou João Vieira, na sua conta de Facebook.

‘Naza114’ ficou colocado em 8.º lugar no final do torneio.