O ‘antes e depois’ da produção de vinho na Madeira

A Amazónia continua a arder e, um pouco por todo o mundo - também na Maderia, há acções de solidariedade e de protesto contra o governo brasileiro de Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, milhares vieram à rua, com actores e cantores à frente, para pedir medidas ao governo. Na reunião do G7, em França, foram aprovadas ajudas de 20 milhões de euros para combater os fogos.