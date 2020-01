Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, marcou presença, esta tarde, no workshop ‘Cada História Conta’, uma iniciativa da Acesso Cultura, com financiamento do programa Europa Criativa e com o apoio da Autarquia.

“É uma enorme satisfação ser a cidade pioneira no arranque deste projecto que dá ferramentas aos educadores para proporcionarem às nossas crianças a descoberta do poder da literatura e de criar histórias independentemente do seu contexto socioeconómico ou cultural, género, orientação sexual ou capacidades intelectuais ou físicas”, frisou Madalena Nunes, tendo salientado que a Autaraquia, enquanto poder local, tem a “responsabilidade de garantir a pluralidade de vozes”, não esquecendo que a literatura proporciona “experiências enriquecedoras como o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de interpretação e conhecimento de outras culturas e realidades”, sendo certo que quando se junta estes ingredientes, o resultado é “uma cidade mais inclusiva”.

Recorde-se que o Funchal é a primeira cidade a acolher o ‘Every Story Matters’ / Cada História Conta. Até Junho, percorrerá 15 localidades em todo o país para promover a inclusão através da literatura para crianças e jovens. O projecto é dirigido a mediadores de leitura, professores e bibliotecários e conta ainda com a colaboração da Casa Fernando Pessoa e Fundação José Saramago.