Wine & Film Weekend encerra hoje na Quinta Magnólia

O Wine & Film Weekend, considerado uma das grandes novidades da Festa do Vinho 2019, arrancou ontem na Quinta Magnólia, no Funchal. A iniciativa prima pela “diferenciação” e, segundo a Secretária Regional do Turismo e Cultura, “superou as expectativas” no seu arranque, sendo uma “oportunidade única de promovermos, nos jardins deste renovado espaço, recentemente inaugurado, a projeção de filmes alusivos à temática do Vinho, junto da população residente e visitante, associando-o, assim, a um dos produtos mais reconhecidos e emblemáticos da nossa Região”, sublinhou Paula Cabaço.

A governante aproveitou para valorizar “as novas apostas que têm vindo a ser introduzidas, com sucesso, no Calendário Anual de Animação Turística da Região”, assentes em “projectos originais e de qualidade que têm vindo a surpreender o nosso público, residente e turista”. Apostas que, no seu entender, têm margem para “crescer e inovar” no que diz respeito aos produtos tradicionais, nomeadamente na forma como são apresentados ao público. Neste caso, realça, “o Vinho Madeira, apesar da sua longa história e tradição, que pode também ser apreciado em ambientes informais e descontraídos, que complementam todos os outros cenários que esta Festa do Vinho envolve, cumprindo o seu objetivo ao chegar, desta forma, a vários e diferentes destinatários, em simultâneo”.

Paralelamente à projecção de filmes relativos ao Vinho, este projecto contempla um espaço lounge onde se realizam provas comentadas de vinho DOP da Madeira e Madeirense, havendo ainda actuações musicais, num ambiente, ao ar livre e alusivo à temática central da Festa do Vinho.

Para este sábado, 31 de Agosto e último dia da iniciativa, o programa arranca com um Concerto pela banda 4TETO 291, pelas 19h30, estando prevista, uma hora depois, às 20h30, mais uma prova de Vinhos da Madeira.

Às 21horas, será projectado o filme ‘SOMM into the bottle’, que estreou em 2016, no Napa Valley Film Festival (Califórnia), um documentário sobre o vinho e a sua história, desta feita, contada a partir da abertura de 10 garrafas diferentes, e a perspectiva de vários sommeliers e enólogos reconhecidos em todo o mundo, mostrando que existe muito mais do que apenas uvas dentro de uma garrafa.

A entrada é gratuita.