Voluntários registados usufruirão de benefícios

Decorreu, há pouco, a assinatura de protocolos de cooperação no âmbito do Estatuto do Voluntário.

Este protocolo entre o Governo Regional, representado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), e a Casa do Voluntário visa registar os voluntários regulares para possam usufruir de alguns benefícios.

A assinatura do protocolo decorreu no auditório da SRIAS e contou com a presença da secretária Rita Andrade e de Helena Correia, presidente da Casa do voluntário.

A Região tem cerca de 2.600 voluntários (cerca de 1600 voluntários regulares).