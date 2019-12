Volume de negócios do sector empresarial da Madeira cresce cerca de 16 milhões

O Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao 3.º trimestre de 2019, já se encontra disponível para consulta no portal da vice-Presidência do Governo Regional.

Do relatório, importa salientar o crescimento do volume de negócios do SERAM em cerca de 16 milhões de euros (um acréscimo de 3,8% face ao período homólogo do ano anterior) e dos rendimentos operacionais em cerca de 28 milhões de euros.

Além disso, registou-se uma melhoria do resultado operacional bruto (EBITDA - Lucros antes de Juros, Impostos, depreciação e Amortização) do SERAM, em cerca de 8 milhões de euros (+7,0%), bem como melhoria do resultado operacional (EBIT) do SERAM em cerca de 8 milhões de euros (+38,6 %), do resultado financeiro do SERAM em cerca de 3 milhões de euros (+19,0%) e ainda umaumento do lucro do SERAM em cerca de 10 milhões de euros (+505,7%).

Paralelamente, registou-se a diminuição do passivo do SERAM em cerca de 80 milhões de euros (-4,1%) e da dívida total do SERAM em cerca de 120 milhões de euros (-8,8%), tendo havido um aumento do investimento do SERAM em cerca de 220 milhões de euros (+52,0%).

Refira-se que no Relatório Trimestral do SERAM são publicadas as contas trimestrais do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.