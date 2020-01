Violante Matos acusa Governo de privilegiar as Casas do Povo em detrimento das Juntas de Freguesia

Este sábado, Violante Saramago Matos, presidente da Assembleia de Freguesia do Imaculado, fez uma intervenção ao XVII Congresso da ANAFRE onde abordou o problema relativamente à não adaptação da lei 51/2018 na Região Autónoma da Madeira.

Referiu que este aspecto condiciona actualmente os municípios da RAM que não obtêm a receita do IVA correspondente a 1,7 Milhões de euros que deveria ser atribuída pelo Governo Regional da Madeira. Esta verba, importante para os municípios permitiria consequentemente uma mais justa e melhor atribuição de competências para com as Juntas de Freguesia.

Violante Matos abordou também o enfoque dado pelo Governo Regional às Casas do Povo. Em 2020 as Casas do Povo verão cabimentados cerca de 2,15 Milhões de euros, verba esta, que comparada com a de 2019 é 1,7 milhões de euros superior.

Considera que não é correcto que o Governo Regional privilegie as Casas do Povo em detrimento das Juntas de Freguesia que são eleitas por toda a população. Neste sentido, referiu que não podem os governantes regionais dizerem são as Casas do Povo os órgãos mais próximos da população. Concluiu, fazendo uma alusão à mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que as Juntas de Freguesia são o fusível da democracia mas que ao contrário, na Região Autónoma da Madeira, corremos o risco de entrar em ‘blackout’ total.