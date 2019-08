Vice-presidente da Assembleia visita a fragata NRP Álvares Cabral

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Fernanda Cardoso, em representação do presidente, foi recebida pelo Comandante do Grupo Tarefa, Capitão-de-mar-e-guerra Nuno de Noronha Bragança, a bordo da fragata NRP Álvares Cabral.

A fragata, que está a realizar uma viagem de instrução, passou pela Ilha de S. Miguel nos Açores e está entre os dias 12 e 14 de Agosto no porto do Funchal, antes de regressar à Base Naval de Lisboa.

Recorde-se que os Cadetes do 1.º ano da Escola Naval que realizam a viagem no navio patrulha participaram, esta manhã, numa homenagem ao navegador João Gonçalves Zarco, com deposição de coroas de flores junto à sua estátua na avenida com o seu nome.

Antes, por volta das 10 horas, foram recebidos em audiência pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira