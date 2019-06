Devido à necessidade de saneamento de pedras, a Via Expresso 4 (ER104), junto à rotunda da Serra de Água, estará condicionada na próxima quinta-feira, dia 27 de Junho, entre as 9h30 e as 17 horas.

“Os trabalhos implicam o encerramento da estrada nas fases em que ocorrer o desmonte de pedras, por períodos que se estimam não superiores a 30 minutos”, refere a Via Expresso em comunicado.

A concessionária alerta para a necessidade de cumprir a sinalização instalada no local.