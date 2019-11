Vereadores do PSD apoiam munícipes que pedem reposição do trânsito na Rua do Carmo

Os Vereadores Social-democratas eleitos na Câmara Municipal do Funchal entregaram, hoje, ao Executivo, um abaixo-assinado com cerca de 100 assinaturas de Munícipes que reclamam da situação que se vive, actualmente, ao nível do trânsito na Rua do Carmo e nas Ruas envolventes, nomeadamente, na Rua do Ribeirinho de Baixo e na Rua do Seminário.

Esta medida visa a reposição do sentido do trânsito automóvel que anteriormente funcionava naquela zona, uma vez que tanto os moradores como os comerciantes queixam-se de estarem a ser prejudicados “nas suas necessidades de deslocação”, conforme frisou a vereadora Nadina Mota.

“Estamos a falar de uma situação que, obviamente, afecta os moradores e os comerciantes desta zona da cidade, assim como outras pessoas que necessitam, por diversas razões, de se deslocar nestas ruas”, frisou a vereadora Nadina Mota, no final da reunião semanal da Autarquia, salientando que se trata de uma “situação grave” que representa um “transtorno acrescido a quem precisa de aceder a estas zonas, o que contraria aquilo que deveria ser uma política eficaz de mobilidade urbana”.

Nadina Mota alertou, ainda, para a circulação do trânsito que também se agravou na Rua das Hortas e na Rua do Bom Jesus, com a retirada do semáforo. “Uma medida que não só veio provocar problemas na fluidez da circulação automóvel como, também, na segurança dos próprios peões, numa artéria onde se situa uma das maiores escolas secundárias da Região, com cerca de 2.500 alunos, assim como um dos maiores Centros de Saúde da cidade, o do Bom Jesus”, referiu a vereadora.

A entrega deste abaixo-assinado, que agora segue os seus trâmites legais, representa “mais uma preocupação dos Vereadores Social-democratas”, assumindo-se como “a voz dos Munícipes” que os elegeram à Câmara Municipal do Funchal.