Vem aí mais geringonça

Os resultados das Eleições Legislativas deste domingo fazem a primeira página da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO. O destaque vai para a vitória do PS ao nível nacional, apuradas as 3.092 freguesias que permitem eleger 226 mandatos (faltam ainda conhecer os 4 deputados que serão eleitos pelos emigrantes). Os socialistas obtiveram 36,65% dos votos e já elegeram 106 deputados, um total que fica a 10 mandatos dos necessários para uma maioria absoluta. Por isso está já na forja um conjunto de acordos que permitirão uma nova geringonça para manter a estabilidade na próxima legislatura. António Costa ‘piscou o olho’ ao Livre e ao PAN (5 deputados no conjunto) e chamou a atenção do BE para as responsabilidades acrescidas que este partido.

Na Madeira, o PSD foi o vencedor, com 37,15% dos votos (3 deputados) consumando-se o 3-0 que Albuquerque prometeu a Costa nos actos eleitorais do corrente ano. A quase 4 pontos percentuais de distância, o PS conseguiu eleger também 3 deputados.

Leia tudo sobre as eleições de ontem na edição impressa desta segunda-feira e consulte o liveblog das Legislativas para mais pormenores sobre a noite eleitoral.