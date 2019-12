Veja os horários das Missas do Parto em 91 paróquias da Madeira

São mais de 800 as Missas do Parto que vão ser celebradas na Madeira entre os dias 15 e 24 de Dezembro, mas há sítios onde as novenas se iniciam mais cedo do que o previsto. A tradição secular vai levar milhares às igrejas e capelas da Região durante nove dias e o DIÁRIO avança que há horários para todos os gostos e feitios.

Arcipestrado do Funchal

1. Álamos – 6 horas (de 15 a 23 de Dezembro)

2. Bom Sucesso - Não se realizam Missas do Parto

3. Coração de Jesus – 6 horas da manhã (todos os dias)

4. Curral das Freiras - Domingos às 6h30 e durante a semana às 5h30

5. Espirito Santo (Porto Santo) - (Caso as obras estiverem concluídas)

6. Fátima – 6 horas

7. Graça - 6h30

8. Imaculado Coração de Maria - 7h30 (todos os dias)

9. Livramento – 6 horas (todos os dias)

10. Nazaré – 6 horas (todos os dias)

11. Nossa Senhora do Monte - 6 horas (todos os dias)

12. Piedade (Porto Santo) - 6 horas

13. Sagrada Família - 6h30 (todos os dias)

14. Santa Luzia - 6h30 (todos os dias)

15. Santo Amaro - 6h30 (todos os dias)

16. Santo António – 6 horas (todos os dias)

17. São Gonçalo – 6 horas (todos os dias)

18. São José - 9h30 (primeira) e restantes durante a parte da tarde

19. São Martinho – 6 horas (todos os dias)

20. São Pedro - 6h30 (todos os dias)

21. São Roque – 6 horas (todos os dias)

22. Sé do Funchal - 7h30 (todos os dias)

23. Visitação - 20h30 (todos os dias)

24. Vitória / Santa Rita – 6 horas (todos os dias)

25. Igreja do Colégio - 17 horas (de segunda a sábado) e domingo às 19h30

26. Mosteiro de Santo António (no sítio do Lombo dos Aguiares) - 7 horas

27. Igreja do Carmo (Funchal) - 7h30

28. Capela do Bom Jesus - 18h30

Arciprestado de Câmara de Lobos

29. Câmara de Lobos – 6 horas (todos os dias)

30. Carmo - 6 horas (todos os dias)

31. Encarnação – 6 horas (todos os dias)

32. Estreito de Câmara de Lobos – 6 horas (a partir do dia 13)

33. Garachico - 5h30 (todos os dias)

34. Quinta Grande - 6 horas (todos os dias)

35. Santa Cecília – 6 horas (todos os dias)

36. São Tiago - 6 horas (todos os dias)

Arciprestado da Calheta

37. Amparo - 20 horas (dias alternados) 9h30 nos dias 15 e 22 de dezembro, às 20 horas nos dias 13, 18 e 20

38. Arco da Calheta – 20 horas (todos os dias)

39. Atouguia - 5 horas nos dias 15, 17 e 19, às 8 horas no domingo dia 22, às 19 horas nos dias 16, 18, 20 e 23 e às 6h30 no dia 21

40. Calheta - 6h30 (todos os dias) expecto no dia 21 (17 horas) e dia 22 (11 horas)

41. Estreito da Calheta – 6 horas

42. Fajã da Ovelha – 11 horas nos dias 15 e 22, às 20 horas nos dias 17 e 19. Na capela de São Lourenço, às 6 horas do dia 21

43. Jardim do Mar - 7h30

44. Loreto - 7h30 (todos os dias)

45. Paul do Mar – 6 horas (todos os dias)

46. Ponta do Pargo – 6 horas (todos os dias)

47. Prazeres – 19 horas (todos os dias)

48. Raposeira -19 horas (todos os dias)

49. São Francisco Xavier - 5 horas nos dias 16, 18, 20 e 23. Às 9h30 nos dias 15 e 22. Às 19 horas nos dias 17 e 19. Às 18h30 no dia 21

Arciprestado de Santana

50. Faial - 5 horas (expecto ao domingo)

51. Ilha - 19 horas (todos os dias)

52. Porto da Cruz – 6 horas (todos os dias)

53. Santana – 6 horas (todos os dias)

54. São Jorge - 6h30 de segunda a sábado e às 17 horas aos domingos

55. São Roque do Faial - 6h30 durante a semana e às 9 horas aos domingos

Arciprestado de Santa Cruz/Machico

56. Achada – 6 horas (todos os dias)

57. Água de Pena – 6 horas nos dias 16, 18, 20 e 22

58. Assomada - 20 horas

59. Camacha – 6 horas (todos os dias)

60. Caniçal – 6 horas

61. Caniço - Dia 14 de Dezembro início das Missas do Parto às 19 horas, domingo às 6 horas e durante a semana às 20 horas

62. Eiras – 6 horas (durante a semana) e às 8 horas nos domingos 15 e 22

63. Gaula - 5h30 na igreja e 7h15 capela de São Pedro

64. Lombada - 7h15 (todos os dias)

65. Machico – 6 horas (todos os dias)

66. Piquinho - 6 horas durante a semana e às 7 horas ao domingo

67. Preces - 6 horas durante a semana e às 7 horas ao domingo

68. Ribeira Seca – 6 horas (todos os dias)

69. Rochão - 7h30 nos domingos 15 e 22, às 20h30 nos dias 20 e 21

70. Santa Cruz – 6 horas (todos os dias)

71. Santo da Serra – 6 horas (todos os dias)

72. Ribeira de Machico – 20 horas

Arciprestado da Ponta do Sol/Ribeira Brava

73. Campanário – 6 horas (todos os dias)

74. Canhas - 5h30 todos os dias. Às 6 horas nos domingos 15 e 22 de Dezembro

75. Carvalhal - 6h45 todos os dias. Às 7h15 nos domingos 15 e 22 de dezembro

76. Conceição - 6h30 nos dias 15, 16 e 20; 5 horas nos dias 17, 18, 22 e 23 e às 19h30 nos dias 19 e 21

77. Madalena do Mar - todos os dias 20 horas

78. Ponta do Sol - 5 horas nos dias 15, 16 e 20, às 6h30 nos dias 17, 19 e 21, às 19h30 nos dias 18 e 22

79. Ribeira Brava – 6 horas (todos os dias)

80. São João – 6 horas

81. São Paulo – 20 horas

82. Serra de Água – 6 horas (todos os dias)

83. Tabua - dia 15 – 8h30; dia 16 – 19h30; dia 18 – 6h30; dia 20 - 10h30; dia 21 – 18 horas e dia 22 - 6h30

Arciprestado de São Vicente/Porto Moniz

84. Achadas da Cruz - 8 horas nos domingos 15 e 22. Às 18 horas nos dias 17 e 19

85. Boa Ventura –5 horas nos dias 18 e 23, às 8 horas nos domingos 15 e 22, às 6h30 nos dias 16, 19 e 21, às 20 horas nos dias 17 e 20

86. Fajã do Penedo - 5 horas nos dias 16, 19 e 21, ás 6h30 nos dias 17, 20 e 23, às 10 horas no domingo 22, às 11h30 no domingo 15, às 20 horas no dia 18

87. Ponta Delgada - 5 horas nos dias 17 e 20, às 6 horas no domingo 22, às 6h30 no dia 18, às 10 horas no domingo 15, às 8 horas no dia 21, às 20 horas nos dias 16, 19 e 23

88. Porto Moniz – 6 horas

89. Santa - 5 horas nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 23, às 9h30 nos domingos 15 e 22, às 19h30 no dia 21 de Dezembro

90. São Vicente - domingos às 9 horas, sábado às 6h45 e durante a semana as 6h15

91. Seixal – 5 horas (durante a semana); 5h30 ao sábado e 11 horas ao domingo