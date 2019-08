Veja o vídeo da descarga de águas residuais no Matadouro do Santo da Serra

Foi na manhã de ontem que o cheiro a sangue e a cor avermelhada da água que corria na berma da ER 102, no Santo da Serra, junto ao matadouro do Governo Regional, despertaram a atenção de quem por ali passava. Um olhar mais atento rapidamente detectou a origem do problema: uma descarga de esgotos na rede de águas pluviais, que corriam a céu aberto, na levada ali existente, acabando na linha de água existente nas proximidades.

O DIÁRIO procurou, de imediato, saber junto da administração do CARAM – Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPE o que se estaria na origem do problema. De seguida, alguns funcionários do matadouro foram ao local onde tinham sido identificados os despejos e procuraram corrigir o situação, limpando a zona afectada. A administração alegou tratar-se de um problema momentâneo e acidental com o entupimento de uma caixa de esgoto, que originou uma fuga esporádica para a rede de águas pluviais. “A situação já foi corrigida e está normalizada”, informou Fernando Santos, director daquele espaço de abate de animais domésticos. Pode ler na íntegra e em exclusivo esta notícia na edição impressa desta quarta-feira.