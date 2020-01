Valor global de projectos POSEUR atinge os 44 milhões de euros no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal submeteu 25 projectos ao POSEUR. 24 já foram aprovados e um, mais recente, encontra-se em análise. Em resposta ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que acusou a autarquia de perder 30 milhões de euros em financiamento, o autarca Miguel Gouveia reitera que o POSEUR tem sido “um dos pilares estratégicos da governação e sustentabilidade” no concelho e, como tal, muito bem aproveitado. E mais: 12 projectos já estão concluídos.

“Estamos a falar de um valor global de projectos de 44 milhões de euros, sendo que destes cerca de 29 milhões são financiamento POSEUR. Esses 29 milhões estão todos no terreno”, continua o presidente da CMF, acrescentando que o atraso em relação a alguns projectos deve-se “precisamente ao atraso em áreas tuteladas pelo vice-presidente do Governo Regional”.

A Câmara, garante Miguel Gouveia, está com “todos os projectos e todos os financiamentos no terreno” e em áreas tão diferentes como a requalificação de redes de fibrocimento, a reflorestação do Parque Ecológico do Funchal, a consolidação de taludes após os incêndios de 2016 e ainda as campanhas de sensibilização ambiental e instalação de ilhas ecológicas.