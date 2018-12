Valor dos trabalhos das empresas de construção com sede na RAM cresceu 3,9% em 2017

De acordo com os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DRE), em 2017, o valor dos trabalhos realizados pelas empresas de construção da Região Autónoma da Madeira (RAM) fixou-se em 328,0 milhões de euros, dos quais 52,6% respeitantes a obras de engenharia civil (172,6 milhões de euros) e os restantes 47,4% a edifícios (155,5 milhões de euros).

Face ao ano anterior este valor correspondeu a um aumento de 3,9%, resultado do acréscimo verificado nos trabalhos realizados em edifícios (+11,6%), dado que as obras de engenharia civil diminuíram 2,1%.

De notar que as construções novas foram as que mais contribuíram (peso de 54,1%) para a formação do valor global da actividade das empresas do sector da construção da RAM.

As empresas de construção com 20 e mais pessoas ao serviço foram responsáveis por 71,1% do total do valor dos trabalhos realizados, gerando 233,2 milhões de euros, mais 3,3% que em 2016.

Nesta categoria de empresas, os trabalhos realizados em obras de engenharia civil tiveram um peso bastante significativo (68,0% do total), tendo facturado no ano em referência cerca de 158,7 milhões de euros, mais 0,6% que no ano anterior.

No caso das empresas com menor dimensão (menos de 20 pessoas ao serviço), o valor dos trabalhos realizados ascendeu aos 94,8 milhões de euros, +5,6% que em 2016.

A principal fatia proveio de trabalhos efectuados em edifícios, que representaram 85,3% do valor total dos trabalhos efectuados por estas empresas, a maior parte dos quais (41,3%) relacionada com obras de reparação e manutenção em edifícios.