Vacina contra a gripe será disponibilizada nos centros de saúde a partir de segunda-feira

O Instituto de Administração da Saúde, IP- RAM, informa que a partir de segunda-feira, 14 de Outubro, será possível fazer a vacina contra a gripe nos Centros de Saúde da RAM, graças à campanha do Serviço de Saúde da Região que disponibiliza cerca de 39 mil de vacinas contra a gripe.

Nos Centros de Saúde a vacina é gratuita para cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, pessoas com doenças crónicas específicas e imunodeprimidas, grávidas e profissionais de saúde do sector público e bombeiros.

De acordo com a nota enviada pelo gabinete de comunicação da Secretaria Regional da Saúde, as vacinas estarão também disponíveis nas farmácias comunitárias para dispensa mediante prescrição médica, com comparticipação, aos cidadãos que não se incluírem nos grupos de vacinação gratuita.

Em Portugal e na Região Autónoma da Madeira as vacinas disponíveis são tetravalentes, inclui protecção contra 4 tipos de vírus da gripe (2 do tipo A e 2 do tipo B).

O IASAUDE, IP-RAM recomenda a vacinação contra a gripe a partir do dia 14 de Outubro e, preferencialmente, até final do ano, uma vez que a gripe é uma infecção viral contagiosa que, habitualmente, evoluiu espontaneamente para a cura.

Em situações especiais, podem ocorrer complicações graves, sendo a vacinação a melhor forma de prevenção, pelo que anualmente é desenvolvida uma campanha de vacinação contra a gripe, destinada aos grupos com maior risco de complicações e a profissionais que estão em contacto com pessoas vulneráveis.

Informações adicionais sobre esta vacinação serão disponibilizadas à população nos respectivos Centros de Saúde.

Para mais informação consulte a circular normativa do IASAUDE, disponível, através do seguinte link:

http://iasaude.pt/index.php/informacao-documentacao/circulares/circulares-normativas/6453-circular-normativa-n-7-2019