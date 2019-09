Universidade da Madeira assinala Noite Europeia do Investigador na próxima sexta-feira

A Noite Europeia do Investigador, celebrada na última sexta-feira do mês de Setembro, será assinalada pela Universidade da Madeira com diversas actividades promovidas no La Vie Funchal Shopping Centre, no dia 27 de Setembro.

Trata-se de um programa gratuito para todas as idades, promovido no âmbito do Projecto ‘Macaronight – Noite Europeia do Investigador na Macaronésia’, em colaboração com a Secretaria Regional da Educação, a Câmara Municipal do Funchal e o La Vie Funchal, para aproximar a ciência e a investigação do público em geral.

Este ano o evento é dedicado ao tema Ciência e Tecnologia e decorrerá entre as 14h e as 22 horas de sexta-feira, através de um evento de divulgação intitulado ‘À Descoberta da Ciência e Tecnologia no La Vie’, onde estarão representados vários departamentos da UMa das áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática; o Observatório Oceânico da Madeira; o Instituto de Tecnologias Interativas, o Museu de História Natural da Madeira; e a Estação de Biologia Marinha.

O Projecto Macaronight é uma iniciativa financiada por mecanismos do grupo Marie Curie Sklodowska / European Union Horizon H2020 e conta com a participação de vários parceiros da Madeira (Universidade da Madeira), dos Açores, de Gran Canaria e de Tenerife, com o objectivo de divulgar a ciência, tecnologia, investigação e inovação desenvolvidas na região da Macaronésia.