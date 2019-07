Universidade Aberta promove amanhã formação em Câmara de Lobos

O Centro Local de Aprendizagem (CLA-Madeira) da Universidade Aberta, organiza amanhã, 13 de Julho, às 14h30, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, uma acção de formação, subordinada ao tema ‘Fabricar a Inovação na Educação - Didáctica digital para o desenvolvimento curricular e aquisição de competências transversais’, dirigida a todos os docentes do ensino básico e secundário.

A acção integra-se no âmbito do plano de actividades definido pelo CLA-Madeira da Universidade Aberta para o corrente ano e encontra-se validada pela Direcção Regional de Educação. Sob o tema da inovação educativa, a formação terá a duração de seis horas, sendo três em regime presencial e três em regime ‘à distância’. A componente presencial decorrerá na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (Sala Polivalente), e terá como formador o Professor Doutor António Moreira.

Com esta formação, o CLA visa analisar diferentes possibilidades de articulação entre as aprendizagens essenciais, o currículo, as competências, diferentes pedagogias e tecnologias e conteúdos digitais, promover a utilização de diferentes pedagogias e metodologias como meio de desenvolver competências transversais nos alunos do Ensino Básico e Secundário e promover a utilização das tecnologias digitais, enquadradas num modelo e estratégia pedagógica própria, como forma de desenvolver competências transversais nos alunos do Ensino Básico e Secundário.

Os interessados podem enviar as suas inscrições para o e-mail cla.mad[email protected] ou solicitar mais informações através dos contactos (351) 291 910 130/ (351) 291 910 133/ 915 676 322.

CLA-Madeira

O CLA-Madeira é um serviço de apoio e de atendimento aos alunos da Universidade Aberta, que resulta de um protocolo de cooperação estabelecido entre a autarquia câmara-lobense e a Reitoria da Universidade Aberta, desde o passado mês de Outubro, por altura do arranque do actual ano lectivo.

A Universidade Aberta regista actualmente um universo de cerca de 430 alunos da RAM que frequentam os diferentes níveis de ensino superior e de especialização oferecidos por aquela universidade.

Com uma rede de 17 CLA dispersos pelo país, os Centros Locais de Aprendizagem são estruturas de proximidade da UAb, que visam promover acções de aprendizagem ao longo da vida, devidamente enquadradas nas necessidades de formação e qualificação.

O CLA-Madeira decorre da estratégia da Universidade Aberta de adequar, no espaço nacional, uma rede de serviços de ensino/formação superior, reforçando a ligação académica e institucionalizada à sede central e garantindo melhores prestações docentes e de serviço público aos cidadãos das diferentes regiões do país.