O polo de Turismo e Cultura da Universidade da Madeira promove amanhã, entre as 11 e as 12 horas, uma visita ao Hotel Quinta do Monte. Nesta iniciativa, entre 25 a 30 pessoas terão oportunidade de conhecer um pouco sobre a história das quintas da Madeira. No local, além de uma breve explicação histórica sobre aquela quinta, serão visitados os jardins, a horta biológica, a capela e o núcleo museológico do transporte ali existente