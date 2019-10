Uma economista de 49 anos à frente da Secretaria de Inclusão Social e Cidadania

Augusta Ester Faria de Aguiar, a nova secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, é natural do Monte, onde nasceu há 49 anos, e licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Chega ao topo da administração após um percurso profissional de 24 anos sempre em estruturas ligadas à saúde e aos assuntos sociais. Eis uma síntese do seu percurso profissional e de formação.

Formação Académica:

- Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Formação Complementar:

- Curso Intensivo de Segurança e Defesa, ministrado pelo Instituto de Defesa Nacional (2016/2017);

- Curso Avançado em Gestão Pública (CAGEP), ministrado pelo Instituto Nacional de Administração (2006/2007);

- Seminário de Alta Direção em Administração Pública (SADAP), ministrado pelo Instituto Nacional de Administração (2005);

- Curso de Incentivos e Regulação em Saúde, ministrado pela Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa (2002/2003);

- Pós-Graduação em Estudos Europeus - vertente Economia, ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Faculdade de Direito) (2000);

- Programa Avançado de Gestão para Executivos (PAGE), ministrado pela Escola de Pós-Graduação em Ciências Empresariais, da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (1997).

- Participação em várias ações de formação, nomeadamente Management Público, Coaching para a Liderança e Desenvolvimento de Pessoas e Equipas, Planeamento e controlo da gestão e recursos humanos na administração pública, A gestão na Administração Pública e o POCP, Sistema de Controlo Interno na Administração Pública, O orçamento como instrumento de gestão nos serviços públicos, Sistemas de saúde - As decisões, o financiamento, o desempenho, Auditoria e Controlo Interno na Administração Pública, Gestão de Competências, Planos e Relatórios e Gestão Orçamental Pública e Auditoria.

Percurso Profissional:

- Docente da cadeira de Economia no ISAL- Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira em 1995-1996.

- Iniciou funções públicas a 6 de novembro de 1995 como estagiária da carreira técnica superior, do quadro de pessoal do ex-Centro Regional de Saúde.

- Chefe de Divisão de Gestão Financeira, em regime de substituição, do Centro Regional de Saúde, de 19 de maio a 16 de outubro de 2000.

- Chefe de Divisão de Gestão Financeira do Centro Regional de Saúde, de 17 de outubro de 2000 a 31 de março de 2003;

- Diretora de Serviços Financeiros, em regime de substituição, do Centro Regional de Saúde, de 1 de abril a 31 de agosto de 2003;

- Diretora de Serviços de Acordos e Convenções, do Serviço Regional de Saúde, E.P.E., de 1 de setembro a 23 de novembro de 2003:

- Diretora Regional de Gestão e Desenvolvimento dos Recursos de 24 de novembro de 2003 a 16 de setembro de 2007;

- Coordenadora da Unidade de Gestão da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, no período de janeiro de 2013 a abril de 2015.

- Adjunta do Gabinete do Secretário Regional dos Assuntos Sociais, de 17 de setembro de 2007 a 20 de abril de 2015;

- Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, de 1 de maio de 2015 até 15 de julho de 2016;

- Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, de 16 de julho de 2016 até 3 de novembro de 2017.

- Presidente do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira de 3 de Novembro de 2017 até à presente data.

Grupos de Trabalho:

- Comissão de Negociação da Convenção celebrada entre a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e o Conselho Médico da Ordem dos Médicos da Região Autónoma da Madeira (2003).

- Grupo de Trabalho para elaboração do “Plano de Abastecimento de Região Autónoma da Madeira em Situações de Anomalia que Afetem o Normal Funcionamento do Mercado Regional” (2008);

- Equipa, pertencente à Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, responsável pelo planeamento, estratégia e avaliação em termos do SIADAP-RAM (2009);

- Equipa inspetiva que tinha por objetivo proceder a uma ação de inspeção temática às listas de espera para cirurgia no Hospital Dr. Nélio Mendonça (2009);

- Grupo de trabalho que tinha como objetivo a recolha de elementos que permitisse avaliar os custos e possíveis economias com os serviços de telecomunicações prestados ao Governo Regional da Madeira (2009);

- Estrutura Técnica para assegurar a implementação e o acompanhamento das medidas previstas no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF-RAM) (2012);

- Comissão de Acompanhamento do Programa de Privatizações e Reestruturações do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (2013);

- Representante do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM no Plano Estratégico de Sistemas de Informação (PESI) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) para o triénio 2017-2019;

Outras informações:

- Monitora de várias acções de formação na Administração Pública e no setor privado, nas áreas de Economia e Gestão.

- Recebeu louvor público por parte do Excelentíssimo Secretário Regional dos Assuntos Sociais