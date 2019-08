Uma década depois, Barreirinha volta a ter elevador de acesso à praia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o administrador da Frente MarFunchal, Nélson Abreu, estiveram ontem no Complexo Balnear da Barreirinha, para inaugurar o novo elevador de acesso à praia.

“Este é o culminar de um processo, neste Verão, no que diz respeito a intervenções na área da acessibilidade nas 4 praias que a Frente Mar gere no Funchal, ou seja, no Lido, Ponta Gorda, Doca do Cavacas e agora na Barreirinha, neste caso com um investimento de cerca de 40 mil euros, que permite devolver a esta praia o elevador para pessoas com mobilidade reduzida, e para todos os cidadãos que dele necessitem. Este é um equipamento que esteve sem funcionar mais de uma década e que, neste momento, assegura que as praias do Funchal têm todas elas uma acessibilidade reconhecida a nível nacional.”

O presidente recordou que “o município e a Frente Mar têm vindo a investir em cadeiras de rodas anfíbias e canadianas anfíbias, e temos um elevador eléctrico no caso da Ponta Gorda, e ainda rampas de acesso na Praia Formosa. A partir desta semana, temos também na Barreirinha disponível o elevador, garantindo que todas as nossas praias têm condições de acesso para quem precisa.”

A ocasião serviu, ainda, para visitar o novo Centro Azul da Barreirinha, com Miguel Silva Gouveia a enaltecer que “paralelamente às medidas de inclusão, também temos em funcionamento 3 centros azuis este ano, no Lido, na Ponta Gorda e agora aqui na Barreirinha, que permitem, através de actividades educativas, sensibilizar miúdos e graúdos para as boas práticas ambientais nas praias e para a forma como nos devemos relacionar com o Meio Ambiente.”

O presidente acrescentou, por fim, que “temos também na Barreirinha um Ginásio Municipal, com actividades regulares ao longo de todo o ano, e esses utentes vão beneficiar igualmente desta melhoria nas acessibilidades, porque o elevador potencia não só o acesso à praia, mas igualmente ao Ginásio da Barreirinha. Este será, assim, cada vez mais, um centro intergeracional, com actividades balneares, actividades educacionais com os centros azuis e com a promoção do envelhecimento activo.”

Refira-se, por fim, que relativamente ao ano passado, e até ao final do mês de Julho, a Frente MarFunchal registou um aumento de 22% no número de entradas nos complexos balneares sob sua gestão, num total de 160 mil entradas em 2019. Este ano, o investimento municipal global nas praias rondou os 200 mil euros.