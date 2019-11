UMa dá boas-vindas a cerca de 60 estudantes de Erasmus

A sessão de boas-vindas aos estudantes, que vão frequentar a Universidade da Madeira (UMa) no primeiro semestre do ano lectivo 2019/2020, ao abrigo do Programa Erasmus+, realizar-se na próxima segunda-feira (dia 11 Novembro).

A iniciativa começa às 16h30, no auditório da Reitoria da UMa, ao Colégio dos Jesuítas. Ocasião, na qual vão estar presentes as vice-reitoras para as áreas da Internacionalização e dos Assuntos Académicos, respectivamente Elsa Fernandes e Custódia Drumond.

Os cerca de setenta estudantes que escolheram a UMa para realizar a sua mobilidade neste primeiro semestre são maioritariamente oriundos de Espanha, República Checa, Polónia e Roménia.