UMa apresenta 2.ª edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas

A Universidade da Madeira (UMa) acolhe na próxima semana, 5 de Junho, a apresentação da 2.ª edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas.

Com início marcado para as 14h30, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da

Penteada, a sessão contará com a participação do director do ensino pós-graduado do INDEG/ISCTE, Prof. Doutor Fernando Ferreira, e do director de curso da pós-graduação da UMa, Prof. Doutor Ricardo Correia.

A pós-graduação em Gestão Empresarial para licenciados noutras áreas é promovida pela UMa, em parceria com o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e é reconhecida no mundo empresarial como “um dos programas para executivos mais prestigiados, indicado para quem pretenda alargar os seus conhecimentos para as áreas da gestão”, refere nota da UMa.

O período para apresentação de candidaturas já está aberto e prolonga-se até 28 de Junho, em

https://candidaturas.uma.pt.