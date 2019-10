Um regressado a tomar conta da Secretaria de Turismo e Cultura

António Eduardo de Freitas Jesus, de 50 anos, gestor, assume os destinos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, no que é um regresso ao cargo que tinha desempenhado no primeiro executivo de Miguel Albuquerque até ser ‘remodelado’ em Outubro de 2017. Volta agora a assumir uma pasta que já conhece, mas com alterações, visto que algumas competências transitaram para outros departamentos.

Formação académica:

- Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE – Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa.

Percurso político:

- Secretário regional da Economia, Turismo e Cultura entre Abril de 2015 e 20 de Outubro de 2017.

- Deputado na Assembleia Legislativa da Madeira de 20 de Outubro de 2017 até agora.

Outros cargos e funções que exerceu:

- Professor convidado no Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira (ISAL)

- do núcleo Regional da Madeira da Ordem dos Economistas,

- Membro do Conselho Consultivo do POPRAM III

- Tesoureiro e de vice-presidente da ACIF

- Administrador da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

- Presidente da Direcção da APOTEC – Associação Portuguesa dos Técnicos de Contabilidade – Madeira.

- Presidente do Secretariado da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas

- Presidente do Conselho Fiscal do Madeira Tecnopolo.

- Presidente do Conselho Fiscal da Agência de Promoção Externa da RAM

- Presidente do Conselho Fiscal da Associação Mão Solidária – Associação de apoio à distribuição alimentar da RAM - Banco Alimentar da Madeira

- Membro do Conselho Executivo do Observatório do Turismo da Universidade da Madeira.

- Membro da Assembleia Estatutária e do Conselho Geral da Universidade da Madeira

- Vice-presidente do Conselho Fiscal do Clube Naval do Funchal.

- Coordenador da área económica da Enciclopédia da Madeira

- Consultor de empresas

- Foi administrador e sócio de diversas empresas (a mais conhecida é a E.C.A.M. - Empresa de Consultoria e Assessoria Empresarial da Madeira, S.A.).

- Administrador da Agência Regional da Energia e Ambiente da RAM.

Outras notas de relevo:

- Autor dos livros “O Primeiro Automóvel na Madeira”, “Fiscalidade Regional” e coautor do livro “Madeira – Reflexões sobre o Desenvolvimento”.