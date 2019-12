Uber Eats chega ao Funchal

A partir de hoje, o Uber Eats - aplicação de entrega de refeições da Uber - está disponível no Funchal, capital da Ilha da Madeira, e Viseu. No início de dezembro, o Uber Eats expandiu ainda o serviço para Gondomar e Beloura.

A seleção de restaurantes do Uber Eats no Funchal inclui opções favoritas como o Sushi em tua casa, a Taberna da Madeira, o 100% Sushi, ou ainda o The Red Car, com cobertura inicial do serviço nas freguesias de São Martinho, Sé, Santo António e Santa Maria Maior, estão também disponíveis opções de eleição como, Pizza Hut, Subway, Pans & Company, KFC, Telepizza entre outros.

Já a seleção de restaurantes do Uber Eats em Viseu inclui opções favoritas como o Zé do Pernil, a Casa Arouquesa, ou o HOME sushi & Asian Food, com cobertura inicial do serviço nas freguesias de Coração de Jesus, Repeses, Santa Maria, Abraveses, Ranhados, São José. Além da parceria exclusiva a nível nacional com a McDonald’s, estão também disponíveis opções de eleição como Pizza Hut, Telepizza, Pans & Company e Subway.

Dos restaurantes típicos às marcas mais populares, com o Uber Eats qualquer refeição fica apenas a um toque de distância. O utilizador pode escolher entre uma ampla seleção de opções de comida, convenientemente disponível na app, e a entrega será rápida, tipicamente concluída em menos de 30 minutos.

Atualmente, o Uber Eats cobre mais de 40% da população portuguesa, disponível em mais de 30 cidades nacionais: Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinhos, Almada, Seixal, Sintra, Coimbra, Braga, Setúbal, Faro, Olhão, Loulé, Quarteira, Albufeira, Aveiro, Évora, Guimarães, Portimão, Lagos, Famalicão, Barreiro, Montijo, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Alverca, Santarém, Paços de Ferreira, Figueira da Foz, Leiria, Gondomar, Vila Franca de Xira, Viseu e agora Funchal.

O Uber Eats liga os utilizadores aos seus restaurantes favoritos da cidade e, neste momento, a oferta já inclui mais de 3000 restaurantes disponíveis em Portugal, tendo começado com 90 restaurantes parceiros aquando do lançamento em Lisboa em 2017. Com a aplicação Uber Eats é possível encomendar refeições para todos os gostos, ocasiões e locais, sempre sem valor mínimo por encomenda todos os dias das 12h00 às 00h00, com taxa de entrega de 2,90€.

A Uber reforça uma vez mais o seu compromisso com Portugal e com os madeirenses. O Uber Eats é o segundo serviço da empresa na Madeira uma vez que desde novembro a Uber passou também a disponibilizar a sua opção de viagem mais económica, uberX, que trouxe aos madeirenses e visitantes uma alternativa de mobilidade simples, segura e conveniente.

Desde junho de 2014 que a Uber tem vindo a reforçar a operação em território nacional, trazendo consigo também mais oportunidades económicas para os milhares de motoristas que viajam com a aplicação nas cidades portuguesas. Atualmente a Uber serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e Ilha da Madeira, cobrindo mais de 65% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da europa. Desde a chegada da Uber a Portugal já foram realizados mais de 2,5 milhões de downloads da aplicação.

Presente em mais de 500 cidades em todo o mundo, o Uber Eats chegou a Portugal há dois anos, data em que iniciou a operação em Lisboa.