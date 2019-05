Turistas atribuem 17,8 valores à Festa da Flor na Madeira na edição de 2018

A edição de 2018 da Festa da Flor, na Madeira teve uma avaliação de 17,8 valores em 20, de acordo com os dados do inquérito de satisfação feito a turistas, revelados à Lusa pelo governo.

Os dados reunidos pela secretaria regional de Turismo e Cultura indicam que a edição de 2018 da Festa da Flor, considerado o segundo maior cartaz turístico da região, evoluiu uma décima desde 2017, para os 17,8 valores.

“Quanto à satisfação dos inquiridos relativamente à Festa da Flor [de 2018] registou-se, na sua globalidade, uma média de 6,2 valores (numa escala 1 a 7), o que equivale a uma nota de 17,8 valores (numa escala de 0 a 20) “, indica, já que o da edição deste ano de 2019 ainda está a ser ultimado.

Estes estudos de satisfação são feitos em conjunto com o Observatório do Turismo da Universidade da Madeira e têm sido um instrumento “fundamental para detectar as adaptações necessárias para satisfazer quem nos visita”, refere a governante com a tutela, Paula Cabaço.

De acordo com os dados, “o gasto médio diário foi de cerca de 333,08 euros por grupo e de 126,21 euros por pessoa”, enquanto o gasto médio por estadia foi de 2.665,08 euros. Estes inquiridos registam um “rendimento médio de 3.566,97 euros.

Foram validados 743 inquéritos com uma margem de erro de 3,6% aos principais mercados emissores de turistas da região: britânicos, alemães, franceses e portugueses no Aeroporto Cristiano Ronaldo e nos principais hotéis da região, entre os dias 23 de março de 2018 e 07 de maio do mesmo ano.

Os inquiridos registaram uma estadia média na Madeira de oito noites, 55% dos quais permaneceram sete a oito noites.

A internet foi a principal fonte de informação da Festa da Flor, através da qual cerca de 35% dos inquiridos tomaram conhecimento, do evento.

O cortejo alegórico foi assistido por cerca de 72% da amostra e revelou ser o ponto alto da Festa da Flor, nomeado por 82% dos inquiridos que assistiram a dois ou mais eventos.

Para a edição deste ano de 2019 foram introduzidas algumas novidades como a maior diversidade do cortejo da flor, concertos em jardins, um desfile de moda, a inclusão do Madeira Classic Car Revival e a montagem de um circuito de estruturas florais ao longo da Avenida do Mar.