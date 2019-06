Tribunal da Relação corrige oito decisões de juíza da Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, dia 23 de Junho de 2019, avançamos que o Tribunal da Relação de Lisboa corrigiu oito decisões de uma juíza madeirense.

Nos últimos três meses, o tribunal alterou as decisões tomadas na primeira instância pela mesma juíza e, neste período, Elsa Serrão, do Juízo Local Criminal do Funchal teve mais sentenças corrigidas do que o conjunto de todos os outros nove magistrados judiciais que intervêm na área criminal nos tribunais da Madeira. Este é o tema que faz manchete no nosso matutino, neste início de semana, para ler nas páginas 6 e 7.

Da justiça para o desporto saiba que a Madeira voltará a ter um árbitro de primeira, isto porque Anzhony Rodrigues vai subir à primeira categoria da arbitragem nacional. Ainda pelo relvado, fique a saber que o treinador do Marítimo, Nuno Manta Santos, já tem 23 jogadores para trabalhar.

Já no campo político, a poucos meses das eleições Regionais, o panorama partidário na ilha é marcado por demissões, polémicas e certezas. Roberto Vieira demitiu-se de líder do MPT e a comissão política saiu em solidariedade, Rafael Macedo ataca quem o afastou do PURP, e Santana Lopes confirma Joaquim Sousa como número um do Aliança.

No mundo do espectáculo, destaque para a vinda da voz de ‘What is Love’ à Madeira, no dia 27 de Setembro, a fim de comemorar o aniversário do ‘23 Vintage Bar’. Trata-se de Haddaway, ícone da música dos anos 90, que vem dar concerto ao Café do Teatro.

Por fim, o dia de ontem fica também marcado pela tragédia. Uma mulher de 53 anos, natural da Ponta do Sol, foi encontrada já cadáver a boiar numa praia do Funchal. Ao que tudo indica as causas da morte prendem-se com um afogamento.

