‘Trânsito de Mercúrio sobre o Sol’ marca XIX Semana da Astronomia

A XIX Semana da Astronomia, promovida pelo Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira em colaboração com a Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, realiza-se entre os dias 11 e 15 de Novembro com um programa que inclui um “evento raro”, refere nota da Universidade da Madeira (UMa).

Trata-se do Trânsito de Mercúrio sobre o Sol, que acontece na próxima segunda-feira, 11 de Novembro, e só voltará a repetir-se em 2032, podendo ser observado a partir do terraço do Edifício do Campus da Penteada (acesso pelo piso 2), entre as 14h e as 17 horas.

A sessão de observação é aberta ao público em geral, não sendo necessária inscrição prévia. A organização alerta, contudo, para o facto de que a observação descuidada do Sol poder ser nociva para a visão, aconselhando a não olhar directamente nem utilizar qualquer tipo de equipamento desprotegido para observar o Sol. A observação do trânsito de Mercúrio requer a utilização de um telescópio devidamente preparado para o efeito.

A semana prossegue com palestras e sessões de observação nas escolas Gonçalves Zarco, Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Dr. Ângelo Augusto da Silva e Francisco Franco, que contarão com a colaboração do astrónomo eslovaco Pavol Dubovsky em alguns destes eventos.