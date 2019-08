Por razões não apuradas, o voo TO4850 operado pela Transavia France, previsto aterrar esta manhã (10:40) no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, foi cancelado. O voo proveniente de França, mais concretamente de Lyon, St. Exupery, e com escala no Porto, acabou por nem chegar a este aeroporto no norte do país.

Estão assim cancelados os dois voos (chegada e partida) que estavam programados para este sábado com a aeronave em causa, um Boeing 737.