Trabalhos na praia do Paul do Mar motivam protestos

A regularização do calhau na praia do Porto, no Paul do Mar, está a gerar controvérsia junto de alguns populares da freguesia que não concordam como os trabalhos estão a ser executados. O próprio presidente da Junta lamenta não ter sido informado da operação que arrancou esta manhã criticando a Câmara Municipal da Calheta por entender que “aquilo que está a ser feito é apenas um tapar os olhos às pessoas”.

Eleito em 2017 pelo CDS/PP, Sérgio Rodrigues defende que as pedras do enrocamento marítimo que ajudaram a suster as ondas, mas que fruto das muitas levadias tombaram e deixaram de ter o efeito inicial, “deveriam ser totalmente removidas ou afundadas proporcionando uma abertura mais ampla de modo a proporcionar outras condições aos banhistas”.

No entanto não é isso que o autarca e os pauleiros estão a assistir. Em vez do desejo verificam que a praia de calhau está a ficar mais extensa com agravante de ter menos quantidade de água: “É uma vergonha o que estão a fazer à nossa praia”, reagiu uma popular que aproveitou para denunciar a situação nas redes sociais.