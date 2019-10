Trabalhos de pavimentação encerram entrada para via rápida em Machico

Através de uma nota de imprensa, a Vialitoral - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de entrada para a Via Rápida (VR1) no nó 25 (Machico Sul) no sentido Caniçal - Funchal, no dia de 12 de Outubro, das 9 horas às 18 horas.

“Sugere-se como alternativa seguir para a entrada da Via Rápida (VR1) em direcção ao nó seguinte, nó 26 ( Machico Norte), onde deverá sair, retomando a Via Rápida (VR1) em direcção ao Funchal”, refere.