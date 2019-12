Tome nota da agenda para este fim-de-semana de 21 e 22 de Dezembro

Sábado, 21

- Concerto de Natal ‘Christmas Broadway’ no Centro de Congressos da Madeira. Este evento musical que tem o cunho do DIÁRIO contará com a presença da Orquestra Clássica da Madeira. A única sessão começa às 18 horas e apenas finda às 19h30. A Orquestra irá apresentar-se em palco com Carolina Puntel e Saulo Vasconcelos.

- Abertura do Mercado de Natal, em São Vicente, com produtos agrícolas e artesanato dá-se logo pelas 16 horas. Passam pelo palco grupos e artistas como Alli Fernandes, Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura, Grupo Coral da Casa do Povo da Ponta Delgada, Grupo Coral de São Vicente, Grupo Infanto-juvenil da Ribeira Brava, Fábio Jesus, ‘Lordes ConVida’, ‘Seca Pipas’ e Jay Williams. Haverá ainda espaço para um espectáculo pirotécnico. A animação acaba às 5 da madrugada.

- Abertura do Mercado Abastecedor dos Prazeres (Calheta) para venda de produtos às 18 horas. Uma hora depois começa a animação musical por intermédio do Grupo de Folclore da Calheta, Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, Os Tais Que Cantam, Banda Municipal Paulense, SDBrothers, Old Temptation e Grumpies & Amigos. O cabeça-de-cartaz, o artista nacional Toy, sobe ao palco pelas 22h30.

- Na Ribeira Brava também há Noite do Mercado. As festividades começam às 18h30 com as actuações de várias bandas, coros e grupos musicais. A animação sonora está a cargo do Grupo do Café do Teatro que leva até à Costa Oeste o cantor Pedro Freitas e o emblemático DJ Nélio Fabrício.

- Em Machico o programa da Noite do Mercado começa às 20 horas com a actuação de um coro infantil a que se precedem as presenças de diversos grupos de folclore, filarmónica do concelho, cantares da ribeira e ainda a Tuna de Machim. O certame encerra com ‘chave de ouro’ por via da selecção musical de DJ Oxy (00h30).

- Showcase de Carlão no Casino da Madeira, mais concretamente no Copacabana. Já pelo Garden poderá contar com o irreverente Hernandez. Antes disso, pelas 20 horas, no Restaurante Bahia há o espectáculo ‘Rose Rouge’. Assistir ao ‘show’ com direito a uma bebida custa 15 euros por pessoa, ao passo que para jantar e vislumbrar a sessão o valor está tabelado nos 30 euros por pessoa, com entrada incluída no Copacabana.

- Espectáculo de patinagem artística do Santacruzense no pavilhão do município. Evento está marcado para as 20 horas e terá sequência no domingo, às 22 horas. Dedicado a todo a família, este ‘show’ sob rodas contará com a presença de todos os campeões regionais, alguns nacionais e internacionais.

- ‘Festa Green’ no Taskaki, em Porto Santo. Vai haver oferta de brindes e muitas surpresas para todos os clientes. A selecção musical estará a cargo do conhecido DJ SIL.

- Chegada do Pai Natal à Calheta, mais concretamente ao Bar da Praia, pelas 16h30. A entrada para o evento é livre.

- Duo germânico Zenker Brothers vem às Vespas enquanto que pelo Marginal estará Steve Lui, num set a iniciar-se pelas 2h50.

- ‘Youth League’ no Mini Eco Bar com os irreverentes Vítor Batista e João Garcia.

- ‘The Classics’ com o reputado DJ Celso Velosa a ditar as melhores batidas dos anos 70, 80 e 90 no 23 Vintage Bar, em plena Rua de Santa Maria (Zona Velha do Funchal).

- Regresso dos Triova Voices à Cantina El Mexicano. Actuação será precedida de selecção musical latina por um DJ convidado.

- No Terreiro as sonoridades estarão a cargo do DJ Vítor Batista, das 19 às 22 horas, e do quarteto de Tiago Sena Silva, com música ao vivo a partir das 23 horas.

- ‘Arritmias’, o livro de poesia de Luís Ramos Freitas, será lançado pelas 18 horas, na Quinta do Revoredo, Casa da Cultura de Santa Cruz. A apresentação estará a cargo de Ana Lúcia Araújo. Contará com um momento musical a cargo de Roberto Moniz.

- Rubrica ‘Água Fresca’ no BBC com a selecção de Guido que promete um set fluído e descontraído a partir das 18h30.

Domingo, 22

- Dois palcos com muita animação e gastronomia à mistura num dos certames mais ‘rijos’ do ano no Estreito de Câmara de Lobos. Na paróquia, a partir das 18 horas, há espaço para um concerto de Natal seguindo-se muita coisa para ver e ouvir na Praça do Mercado e no Mercado Velho. Nota de destaque para a presença do artista brasileiro MC Steven e dos DJs SIL, Pedro Pestana e Ricardo Branco. Está programado fogo-de-artifício para a meia-noite e a festa só acaba às 4 da madrugada.

- ‘Mi Dt50’ é o nome do primeiro álbum de originais dos 4litro. Este domingo, a partir das 17 horas, com entrada livre, em jeito de ‘showcase’, será a data do lançamento oficial, na FNAC Madeira, no Madeira Shopping.

- ‘Maxy Sunday’ no Dubai Club. Entrada gratuita e oferta de duas bebidas para elas até à 1 da madrugada. Presença do DJ Fire.

A Câmara Municipal do Funchal informa que, a partir deste sábado e durante a próxima semana, de 21 a 27 de dezembro, dinamiza um conjunto de eventos culturais, formativos e de cariz social, para os quais convida toda a população. Esta agenda visa compilar a oferta semanal disponível na cidade, promovida pela Autarquia.