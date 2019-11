Tome nota da agenda desta terça-feira

XI Congresso Internacional dos Destinos Turísticos na Reitoria da UMa

Pelas 09h30, realiza-se o XI Congresso Internacional dos Destinos Turísticos, na Reitoria da UMa - Colégio dos jesuitas. A iniciativa irá contar com a presença de Susana Prada, secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

PS realiza conferência na ALM

Pelas 10h30, a Assembleia Legislativa da Madeira recebe uma conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS.

Escolas Glion e Les Roches vêm recrutar

As escolas Glion e Les Roches vão promover amanhã e depois, dias 5 e 6 de Novembro, reuniões personalizadas em várias instituições de ensino no Funchal. Estas reuniões têm por objectivo dar a conhecer os cursos e datas para os intakes de Fevereiro e Setembro de 2020, nos Campus da Suíça, Espanha, China e Reino Unido.

A iniciativa acontece, das 14 às 18 horas, no Hotel Pestana Casino Park.

Albuquerque e Barreto na Web Summit

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e Rui Barreto, secretário regional da Economia, visitam a Web Summit, no Parque das Nações - Lisboa, pelas 15 horas.

A Madeira faz-se representar com stand próprio, onde estarão presentes mais de 40 madeirenses, representando três entidades oficiais, cinco Golden Partners, nove empresas e 5 Alpha Startups.

Caniço Shopping assinala Dia Mundial do Cuidador Informal

O Caniço Shopping acolhe, pelas 17 horas, evento sobre o Dia Mundial do Cuidador Informal. Irão marcar presença, Nélida Aguiar (Associação Nacional de Cuidadores Informais), Filipe Sousa (Câmara Municipal de Santa Cruz), Milton Teixeira (Junta de Freguesia Caniço) e Augusta Aguiar (secretária regional de Inclusão Social e Cidadania).

Guilherme Figueiredo apresenta candidatura

O actual Bastonário da Ordem dos Advogados e recandidato a novo mandato, Guilherme Figueiredo, fará a apresentação da sua candidatura na Madeira.

A iniciativa realiza-se no Castanheiro Boutique Hotel, pelas 18 horas.

Augusta Aguiar participa em evento sobre ‘Dia do Cuidador’

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside à sessão de abertura do evento comemorativo do ‘Dia do Cuidador’, organizada pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM). A iniciativa reliza-se, pelas 14h30, no auditório do ISSM, IP-RAM.