Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 12 de Dezembro

Reunião plenária na ALM

Às 09 horas realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Cerimónia de hastear das bandeiras verdes em Santa Cruz

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, participa amanhã, pelas 10 horas, na cerimónia de hastear das bandeiras verdes no Concelho de Santa Cruz.

Recorde-se que o Programa Eco-Escolas é um programa internacional, vocacionado para a educação ambiental, sustentabilidade e cidadania, com uma rede nacional (mais de 1500 escolas) e internacional (67 países), que procura desenvolver estratégias de cidadania participativa na área do ambiente, visando um dia-a-dia mais sustentável na escola e na comunidade.

Convívio de Natal para crianças da Calheta

A Câmara Municipal da Calheta promove, entre as 10 e as 13 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres, a ‘XXI Edição do Convívio de Natal para crianças do Pré - Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico’. Este evento contará com a presença do presidente da autarquia, Carlos Teles, assim como do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.

Cerimónia de entrega de Prémios de Qualidade Bordadeiras

Miguel Albuquerque, preside, pelas 11 horas, na Sala das Confrarias, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, à cerimónia de entrega de Prémios de Qualidade Bordadeiras referentes ao período 2018/2019.

União da Madeira Futebol SAD realiza conferência de imprensa

O Clube de Futebol União da Madeira Futebol SAD realiza, pelas 12h15, uma conferência de imprensa do Departamento de Futebol Sénior e respectiva equipa técnica, que terá lugar na Academia desportiva do União da Madeira, no Sítio do Vale Paraíso, Camacha.

Reunião de câmara

Às 13 horas, realiza-se a Reunião de Câmara semanal, no Funchal.

Inauguração da exposição ‘Presépios Ecológicos’

Realiza-se a inauguração da exposição ‘Presépios Ecológicos’, que é promovida anualmente pela Câmara Municipal do Funchal. Na ocasião, serão entregues certificados de participação a todos os concorrentes na Sala da Assembleia Municipal e depois inaugurada a exposição propriamente dita, no Átrio dos Paços do Concelho. A vice-presidente Idalina Perestrelo e a vereadora Madalena Nunes estarão presentes na iniciativa.

Apresentação da ‘XII Avalanche Raposeira 2019’

Às 16h30, acontece a conferência de imprensa para a apresentação da ‘XII Avalanche Raposeira 2019’, no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Conselho de Governo

O Conselho do Governo Regional reúne-se, estando a apresentação das conclusões aos órgãos de comunicação social agendada para as 16h45, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Inauguração das ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’

Pelas 17 horas, realiza-se a inauguração das ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’, no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, sendo esta uma iniciativa da Bordal - Bordados Madeira.

Rui Barreto no ‘ IV Encontro da Diáspora em Viseu’

Rui Barreto, secretário da Economia, participa no ‘IV Encontro da Diáspora’, que se realiza de 12 a 14 de Dezembro, em Viseu.