Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 29 de Janeiro

Plenário na ALM

Às 09 horas realiza-se a sessão plenária na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Reunião com presidente do Conselho de Administração da APRAM

O Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas vai reunir com a presidente do Conselho de Administração da APRAM. Esta reunião, que tem por objectivo abordar vários problemas relacionados com o sector táxi nos Portos da Madeira, terá lugar na Gare Marítima da Madeira (Pontinha - Porto do Funchal), estando previstas as conclusões para as 11h45.

Seminário BDO - Inovações Fiscais 2020 nos ‘Jesuítas’

O Colégio dos Jesuítas recebe, pelas 13 horas, o Seminário BDO - Inovações Fiscais 2020.

‘Building the Future’ na ACIF

Às 14 horas, realiza-se o ‘Building the Future’, na sede da ACIF – CCIM. O secretário regional de Economia, Rui Barreto, participa na iniciativa.

6ª Comissão de Educação, Desporto e Cultura na ALM

A ALM acolhe, pelas 15 horas, a reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura.

Pedro Calado na reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, participa, em Lisboa, esta quarta-feira, a partir das 15 horas, numa reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus.

Apresentação dos Estudos Impacto Económico e Mediático MIUT(R) 2019

Às 16 horas, acontece a apresentação dos Estudos Impacto Económico e Mediático MIUT(R) 2019, na sala do pátio, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas.

Albuquerque visita empresa Ecobasalto

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, a empresa Ecobasalto, localizada no sítio da Ribeira Grande, em Santo António (junto ao campo do Andorinha). A visita insere-se no âmbito do ‘Roteiro da Economia’, iniciativa da Secretaria Regional da Economia, a decorrer até final deste ano. O secretário regional da Economia estará igualmente presente.

Comitiva do Nacional visita Estabelecimento Prisional do Funchal

Uma comitiva da equipa sénior de futebol do clube Desportivo Nacional irá visitar, esta quarta-feira, o Estabelecimento Prisional do Funchal. Esta tem início agendado para as 15 horas e insere-se no programa de actividades de cariz social promovido pelo clube.