Planeie 2026 e saiba como transformar feriados e pontes em mini-férias

Os feriados e pontes de 2026 já permitem fazer contas. Com algum planeamento, é possível transformar poucos dias de férias em vários períodos de descanso prolongado. O segredo está nos feriados que calham à segunda, à sexta ou perto do fim-de-semana.

Em 2026, Portugal tem 13 feriados nacionais obrigatórios, previstos no Código do Trabalho. Ao longo do ano, há seis fins-de-semana prolongados automáticos e cinco oportunidades claras para fazer ponte.

Mais do que apontar datas no calendário, importa escolher bem quando usar dias de férias, confirmar se a empresa concede o Carnaval e não esquecer o feriado municipal do concelho onde trabalha.

Neste Explicador, o Doutor Finanças esclarece que um bom planeamento traduz-se em mais descanso e menos dias de férias gastos sem critério.

Feriados nacionais obrigatórios

Antes de pensar em pontes, é essencial conhecer os feriados nacionais obrigatórios. São estes dias que servem de base a qualquer estratégia de descanso ao longo do ano.

Lista de feriados em 2026

1 de Janeiro (quinta-feira) – Ano Novo

3 de Abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa

5 de Abril (domingo) – Domingo de Páscoa

25 de Abril (sábado) – Dia da Liberdade

1 de Maio (sexta-feira) – Dia do Trabalhador

4 de Junho (quinta-feira) – Corpo de Deus

10 de Junho (quarta-feira) – Dia de Portugal

15 de Agosto (sábado) – Assunção de Nossa Senhora

5 de Outubro (segunda-feira) – Implantação da República

1 de Novembro (domingo) – Dia de Todos os Santos

1 de Dezembro (terça-feira) – Restauração da Independência

8 de Dezembro (terça-feira) – Imaculada Conceição

25 de Dezembro (sexta-feira) – Natal

O Carnaval realiza-se a 17 de Fevereiro, terça-feira, mas não é feriado obrigatório. O mesmo acontece com os feriados municipais, que variam consoante o concelho.

Feriados e pontes de 2026

Olhando para o calendário como um todo, 2026 oferece várias janelas interessantes para quem quer maximizar férias. Destacam-se os feriados que calham à quinta, sexta, segunda ou terça-feira, pois permitem criar pontes com apenas um ou dois dias de férias.

Segundo o Doutor Finanças, os meses mais favoráveis são Junho e Dezembro. Já Agosto e Novembro são menos generosos, com feriados ao fim de semana. A seguir, mês a mês, descubra onde estão as melhores oportunidades e como aproveitá-las.

Janeiro: começar o ano com quatro dias de descanso

O ano começa de forma favorável. O 1 de Janeiro calha a uma quinta-feira. Ao marcar apenas a sexta-feira, dia 2, consegue quatro dias consecutivos de descanso, de quinta a domingo.

É uma pausa curta, mas eficaz. Permite recuperar energias após o final do ano, sem gastar muitos dias de férias num mês que costuma ter menor procura para marcações.

Fevereiro: Carnaval pode render, mas não é garantido

Em 2026, o Carnaval acontece a 17 de Fevereiro, terça-feira. Se a sua empresa conceder o dia, basta marcar a segunda-feira, dia 16, para garantir quatro dias seguidos de descanso.

Se o Carnaval não for dado, a estratégia muda. Pode não compensar gastar férias nesta altura e faz mais sentido guardar dias para meses com feriados mais favoráveis. Confirmar esta informação com antecedência evita erros no planeamento.

Março passa sem feriados, mas prepara Abril

Março não tem feriados nacionais. Ainda assim, funciona como antecâmara da Páscoa, que em 2026 acontece no início de Abril.

Para quem pretende um período de férias mais longo na primavera, Março pode ser usado como mês de trabalho contínuo, poupando dias para criar um bloco de descanso logo a seguir.

Existe ainda a possibilidade de marcar férias a 30 e 31 de Março e nos dias 1 e 2 de Abril. Desta forma, gasta quatro dias de férias e consegue nove dias seguidos de descanso, entre 28 de Março e 5 de Abril.

Abril: Páscoa cria o primeiro descanso prolongado do ano

A Sexta-feira Santa é a 3 de Abril e o Domingo de Páscoa a 5 de Abril. Mesmo sem gastar férias, há logo três dias consecutivos de descanso.

Com a marcação estratégica de alguns dias úteis na semana anterior ou seguinte, é possível transformar a Páscoa no primeiro bloco de férias mais consistente do ano. É também uma altura interessante para viajar fora da época alta.

Quem prefere antecipar férias antes do verão pode aproveitar o período de 30 de Março a 10 de Abril. Neste caso, usa nove dias de férias e descansa 16 dias, contando fins-de-semana e feriados.

Maio: Feriado certo à sexta-feira

O 1 de Maio calha a uma sexta-feira, garantindo automaticamente um fim-de-semana prolongado. Não exige marcação de férias e acaba por ser uma pausa muito valorizada.

Por ser um feriado previsível e colado ao fim de semana, é comum haver maior procura por escapadinhas. Planear com antecedência pode fazer diferença nos preços.

Junho: O mês mais forte para pontes em 2026

Junho destaca-se claramente no calendário de 2026. O Corpo de Deus, a 4 de Junho, calha a uma quinta-feira. Ao marcar apenas a sexta-feira, dia 5, garante quatro dias seguidos de descanso.

Na semana seguinte, o 10 de Junho calha a uma quarta-feira. Não cria uma ponte directa, mas pode servir de apoio para estruturar um período de férias mais longo, sobretudo para quem já aproveitou a ponte anterior.

Quem quiser tirar duas semanas de férias neste mês pode marcar de 1 a 12 de Junho. Neste cenário, gasta oito dias de férias e descansa 16 dias.

Feriados municipais reforçam o peso de Junho

O impacto de Junho aumenta com os feriados municipais. O Santo António, a 13 de Junho, calha a um sábado, o que limita as opções em Lisboa e noutros concelhos onde é feriado.

Já o São João, a 24 de Junho, acontece numa quarta-feira, sobretudo relevante no Porto e em vários municípios do Norte. Não cria fim-de-semana prolongado, mas permite uma pausa a meio da semana.

O maior trunfo surge com o São Pedro, a 29 de Junho, que calha a uma segunda-feira em concelhos como Sintra, Évora, Seixal ou Torres Vedras. Para quem beneficia deste feriado, há três dias seguidos de descanso sem gastar férias.

Dependendo do concelho, Junho pode oferecer entre 10 e 14 dias de descanso, combinando feriados nacionais, municipais, fins-de-semana e apenas alguns dias de férias.

Julho é neutro, mas útil para férias planeadas

Julho não tem feriados nacionais. Ainda assim, é um mês muito utilizado para férias prolongadas, sobretudo por quem quer evitar as multidões de Agosto.

A ausência de feriados obriga a gastar mais dias de férias, mas também reduz a concorrência interna nas empresas, o que pode facilitar a aprovação de períodos mais longos.

Agosto perde força com feriado ao sábado

O 15 de Agosto calha a um sábado. Para a maioria dos trabalhadores, isso não representa ganho adicional de descanso.

Neste mês, a escolha passa menos pelo calendário e mais por factores pessoais, como férias escolares ou tradição familiar. Não é um mês favorável para pontes, mas continua a ser central para férias longas.

Setembro é mês de regresso ao trabalho e sem feriados

Tal como Julho, Setembro não tem feriados nacionais. É um mês de regresso à rotina e de normalização do trabalho.

Para quem quer poupar dias de férias ou já esgotou grande parte do saldo, Setembro acaba por ser um mês completo, sem grandes oportunidades de descanso extra.

Outubro traz um bónus à segunda-feira

O 5 de Outubro calha a uma segunda-feira, criando um fim-de-semana prolongado sem necessidade de marcar férias.

É uma boa altura para uma pausa curta, já fora da época alta, e ajuda a quebrar a sequência de meses sem feriados relevantes.

Novembro: Um dos meses menos generosos

O 1 de Novembro é domingo. Na prática, não acrescenta dias de descanso.

Novembro é, por isso, um dos meses menos interessantes em termos de feriados e pontes. A alternativa passa por usar férias tradicionais ou aguardar por Dezembro.

Dezembro fecha o ano com várias oportunidades

Dezembro é o grande destaque do calendário. O 1 e o 8 de Dezembro calham ambos a uma terça-feira. Ao marcar a segunda-feira anterior, consegue quatro dias seguidos de descanso em cada semana.

A isto junta-se o Natal, a 25 de Dezembro, sexta-feira, que garante mais um fim-de-semana prolongado. Com poucos dias de férias, é possível criar blocos longos e fechar o ano com mais descanso.

Quem preferir um período prolongado no início do mês pode marcar férias de 30 de Novembro a 11 de Dezembro. Assim, gasta oito dias de férias e descansa 16 dias. Para a época do Natal e da passagem de ano, marcar férias de 28 a 31 de Dezembro permite gastar quatro dias e descansar 10.

Este Explicador contém informações do Doutor Finanças.