Todas as escolas com 5.º ano vão utilizar ‘tablets’ para o ano, avançou Jorge Carvalho

“Colocamos o desafio [às escolas] de começar um processo de desmaterialização dos manuais, de uma simplificação dos processos em termos também de ensino e aprendizagem”, começou por explicar Jorge Carvalho durante a sessão de abertura do Fórum “Os Desafios da Educação Contemporânea”, ao início desta tarde, no Salão Paroquial de Santana. Para tal,o secretário regional da Educação lembrou que era essencial arrancar “o próximo ano lectivo, no 5.º ano de escolaridade com a utilização de manuais digitais, com suporte do ponto de vista tecnológico normalmente associado a um tablet”.

Recorde-se eram as próprias escolas quem decidia sobre se aderiam ou não aos manuais digitais. Avançou Jorge Carvalho: “Teremos um desafio hercúleo porque todas as escolas, com todas as turmas, aceitaram estar neste projecto no próximo ano lectivo. É um grande desafio para nós enquanto responsáveis pela tutela. Mas acreditamos também que será um grande desafio todo o sistema educativo”.

Numa longa intervenção, Jorge Carvalho reforçou: “A educação é um processo muito mais abrangente e muito mais complexo. Os desafios colocam-se na forma como o processo educativo tem que se colocar face aos alunos, face aos desafios que a própria sociedade coloca”, afirmou, sublinhando que os alunos de hoje “chegam muito mais competentes e capazes do que as gerações anteriores”. Competência onde se enquadra, também, a facilidade digital: “Sabemos também que esta geração que hoje está a chegar ao sistema educativo, é uma geração que vai ter desempenhos numa sociedade altamente tecnológica, numa sociedade altamente digitalizada”, disse ainda o secretário regional da Educação, acrescentando que é necessário que a escola “fique numa posição charneira” e não de “trincheira”.

A inclusão também foi outro dos temas em que Jorge Carvalho tocou nesta sessão de abertura, assim como o tema “do princípio da transmissão”. Ou seja, “o controlo sobre o esse mesmo conhecimento para um processo de gestão do conhecimento”. Este processo de gestão, disse ainda, “coloca desafios significativos”, explicando que quando se “fala de desafio, fala-se de alteração de metodologias”.