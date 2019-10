Tiago Braga no Madeira Pride

Tiago Braga chega à Região, com uma participação muito esperada no Arraial Pride.

Nascido no Porto, deu os primeiros passos na música a interpretar temas de outros artistas no Youtube, até que a vontade de compor as suas próprias canções falou mais alto.

Em 2014, deu o salto de intérprete para artista e viajou para Reggio Calabria, em Itália, a convite do colectivo ‘Tanto di Capello’ para gravar o seu primeiro single ‘Still In Love With You’. Em 2015, decidiu começar a compor na língua materna e lança o seu primeiro single em português ‘Amor (Já Cá Não Mora)’. Desde então, decidiu manter-se fiel às raízes portugueses e, em 2017, lançou ‘Inverno’.

Em 2018, assumiu publicamente a sua orientação sexual com o videoclipe do tema ‘Ilusão’, na esperança de inspirar outros artistas a fazer o mesmo e aumentar a representação LGBT+ no panorama musical português.

Em 2019, estreou o seu novo single ‘Dois A Perder’, um tema que fala sobre uma relação tóxica e destrutiva em que ambas as pessoas saem perdedoras. Mantendo a promessa de lutar pela representação LGBT+ na música portuguesa, o videoclipe é inspirado na história de ‘Bonnie & Clyde’ e re-interpreta o clássico americano com um casal gay como personagens principais.

Recorde-se que o Arraial Pride acontece no dia 19 de Outubro, no Jardim Municipal do Funchal, logo após a 3.ª Marcha do Orgulho LGBTI+ pelas várias artérias da cidade.

Tiago Braga junta-se, assim, a Carlos Costa, que também irá estar presente no evento.