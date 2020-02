“Gostavas de dominar melhor a Língua Portuguesa? Cometes alguns erros e não sabes como os evitar? Pensas que escreves bem, mas os outros dizem que não é bem assim? Tens dificuldades com a Ortografia e com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa? Tens dúvidas de Português sempre que escreves?”

Este workshop, organizado pela Académica da Madeira, será ministrado pela docente Helena Rebelo, permitindo a qualquer interessado melhorar a competência linguística em Português. Em cerca de 2 horas de conversa e de debate, os participantes terão a oportunidade de adquirir competências que farão a diferença no seu futuro pessoal e profissional.

Criado em 2017, o programa Universitas promove a acção de integração dos novos estudantes do Ensino Superior, pela via da ciência e da cultura, pretendendo dinamizar a procura activa de conhecimento e de competências capazes de garantir o sucesso no mercado de trabalho.