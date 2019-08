‘Tempo quente’ vai continuar pelo fim-de-semana na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera continua a emitir avisos ‘amarelos’ opara a persistência de valores elevados da temperatura máxima para toda a Região, com execpção das zonas montanhosas.

Tanto nas vertentes norte, como na costa sul, bem como no Porto Santo, o cenário é igual, ‘Tempo Quente’ e um intenso amarelo que vai desde as 10 horas desta sexta-feira até às 21 horas de domingo, 18 de Agosto. Na alta montanha madeirense não há qualquer aviso.

Ainda segundo o IPMA, haverá períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

O vento soprará moderado (15 a 25 km/hora) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas. No Funchal em particular, o céu estará pouco nublado e o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Por isso, haverá uma pequena subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de nordeste com 1,5 a 2 metros e na costa Sul elas deverão ser de sueste com 1 metro.

A temperatura da água do mar será convidativa: 23/24ºC.