Tempo quente regressa com aviso amarelo e 29ºC de máxima

Está em vigor um aviso meteorológico amarelo para tempo quente para a costa Norte e Sul da ilha da Madeira, em vigor desde as 9 horas de hoje e as 21 horas de amanhã. Parte do concelho de Santa Cruz, o concelho de Machico e o Porto Santo estão com risco muito elevado de incêndio e no Funchal a temperatura máxima deverá subir hoje aos 29ºC, recordando que ainda é Verão.

Para hoje para o arquipélago o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes Norte até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. O vento será fraco a moderado de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e no extremo Leste da ilha da Madeira. Está prevista pequena subida de temperatura que se estende também ao Funchal, onde o dia além de quente será de céu geralmente limpo e de vento fraco.

Além dos 29ºC de máxima no Funchal, estão previstos também 29ºC no Lugar de Baixo, 28ºC em São Vicente, 27ºC em Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e Ponta do Pargo, 26ºC no Porto Santo e em Santana, e 25ºC no Caniçal e no Porto Moniz.

O índice ultravioleta está muito elevado nas duas ilhas, 8 numa escala de 1 a 11+.

Quanto ao mar, a Sul convida a ir a banhos, com ondas inferiores a 1 metro. Na costa Norte conte com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros de altura. A temperatura da água do mar está nos 22/24ºC.