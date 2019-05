O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o tempo quente e persistência de valores elevados da temperatura máxima para a Madeira e Porto Santo, tanto na costa norte e sul, como nas zonas montanhosas.

O aviso é válido entre as 00 horas do dia 1 de Junho, até às 15 horas do dia 2 de Junho, domingo.